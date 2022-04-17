شاهد .. ملكش في الستات ؟؟ .. بسمة وهبة كسرت كل قواعد الأدب وسألت سمير صبري عن حقيقة ميله للرجال.. ورده كان صادم و غير متوقع بتاتاً !!

انت الان تتابع خبر ملكش في الستات ؟؟ .. بسمة وهبة كسرت كل قواعد الأدب وسألت سمير صبري عن حقيقة ميله للرجال.. ورده كان صادم و غير متوقع بتاتاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

كذب الفنان المصري القدير سمير صبري خلال حلوله ضيفًا على برنامج (شيخ الحارة) الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، شائعة (عدم رغبته في النساء).

وأكد أن له إبناً يعمل طبيباً في إنجلترا وحفيداً. كما أكد أنه كان على علاقات كثيرة مع فنانات إلا أنه لم يذكر أسماءهن رداً على سؤال وهبة: إنت ملكش في الستات؟.

ورد صبري: (الشائعات دي مصدرها حاقدين، وخلي إللي يقول يقول، بسمع الشائعات من هنا وأخرجها من هنا).

وأضاف: (عبد الوهاب قالي إوعى تسمع حد بيجيب سيرتك وتعلق عليه، سيبه يهري، ولو حد حدفك بطوبة إوعى توطي تاخدها، إمشي وسيبه يوطي وهو عمره ما هيحصلك).

من جهة أخرى قال سمير صبري في نفس البرنامج، أن تقرير الطب الشرعى البريطاني للراحلة سعاد حسني، جاء فيه أنها تعرضت لضربة فى جمجمة الرأس، وعدة كدمات متفرقة بأنحاء مختلفة من جسمها، وهو ما يؤكد أنها لم تنتحر حيث قال: (هل يعقل أن شخصاً يبلغ من العمر، 58 عامًا، أن تلقي بنفسها ولم يكسر منها صباع حتى)