شاهد .. فتاة شديدة الجمال في الإمارات تسرق أشياء غريبة من متجر شهير.. وهكذا فضحتها الكاميرا !!

انت الان تتابع خبر فتاة شديدة الجمال في الإمارات تسرق أشياء غريبة من متجر شهير.. وهكذا فضحتها الكاميرا !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت النيابة العامة في دبي تفاصيل واقعة سرقة امرأة عربية لأشياء غريبة من متجر شهير بالمدينة وكاميرا مراقبة تفضحها.

وذكرت النيابة العامة أن امرأة من جنسية عربية سرقت ليلا عبوتي كريم جسم، وعبوتي عطر بقيمة إجمالية 280 درهماً بالإضافة إلى مساكتي شعر قيمتهما 72 درهماً من محل تابع لمجموعة تجارية معروفة في دبي.

وأوضحت النيابة أن حارس الأمن أمسك بالمرأة وبحوزتها المسروقات بعد أن وثقت كاميرات المراقبة جريمة السرقة وتمت إحالتها مركز الشرطة المختص.

وأنكرت المرأة في تحقيقات النيابة التهمة وقررت أنها أخذت المنقولات بالخطأ ولم تكن تنوي سرقتها ثم تراجعت أمام المحكمة واعترفت بالتهمة وطلبت استعمال درجات الرأفة معها.

ومن جانبها استعملت محكمة الجنايات في دبي الرأفة مع المتهمة وقضت بحبسها شهراً واحداً وغرامة 253 درهماً، وأمرت بوقف تنفيذ حكم بحبسها ثلاث سنوات.