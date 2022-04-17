شاهد .. إلقاء القبض على مقدم برنامج مقالب شهير في مصر.. والتهمة كبيرة وخطيرة للغاية !! (تفاصيل ما حدث)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تمّ إلقاء القبض على مقدم برنامج مقالب شهير في مصر، إذ تبيّن أنه متهم رئيسي في حادثة اختطاف ضحية، ما جعل الأمر صادمًا لمحبيه.

إلقاء القبض على مقدم برنامج مقالب في مصر

في التفاصيل، تعرّض فريق عمل برنامج المقالب المصري ”كريزي تاكسي“، لأزمة مفاجئة خلال تصوير إحدى حلقات البرنامج، حيث ألقت قوات الأمن القبض على مقدم البرنامج الفنان إبراهيم السمان السمان و3 آخرين من فريق العمل.

وبحسب تقارير محلية، فقد تلقى قسم شرطة العجوزة التابع لمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد باختطاف شاب داخل ”تاكسي“ بمحيط منطقة جامعة الدول العربية.

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، تبيّن أنه مقلب نُفّذ خلال إحدى حلقات برنامج ”كريزي تاكسي“، وتعتمد فكرته على أن يستقل الراكب ”التاكسي“ ويبدأ السائق في إجراء اتصال هاتفي بأحد طلبة كلية الطب، ويخبره بأنه وجد ”الجثة“ التي يحتاجها في دراسته.

وبعد إنهاء المكالمة يتم إخبار الراكب بأنه سوف يتم استخدام جسده في هذه المهمة العلمية، ليقتنع بأنه سوف يتعرض لعملية اختطاف، ويكتشف في النهاية تفاصيل المقلب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة السمان والثلاثة الآخرين إلى النيابة العامة لسماع أقوالهم، بعدما تم توجيه تهمة مزاولة المهنة بدون ترخيص من الجهات الأمنية، وحضر جميعهم داخل مقر النيابة حتى الساعات الأخيرة من مساء الجمعة 15 أبريل / نيسان.

وتم إخلاء سبيل السمان، وباقي المحتجزين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بضمان محل إقامتهم.

وقال منتج البرنامج، مصطفى السويفي، في تصريحات صحفية، إنه فوجئ بسيارات الشرطة أمام سيارات البرنامج في الساعة 1 ظهراً، وبعد شرح الموضوع لهم أكدوا ضرورة احتجاز فريق عمل البرنامج وعرضهم على النيابة.