شاهد .. ما فعلته معيب ولا يناسب رمضان.. هند القحطاني تستفز السعوديين وتتراقص بطريقة خادشة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر ما فعلته معيب ولا يناسب رمضان.. هند القحطاني تستفز السعوديين وتتراقص بطريقة خادشة !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

ظهرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني أمام العلن بالعباءة، ولكنها تراقصت بها في شهر رمضان المبارك، ما أغضب واستفز المتابعين. في التفاصيل، نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي ​هند القحطاني​ مقطع فيديو جديد على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي. وظهرت هند القحطاني بالفيديو وهي ترقص مرتديةً عباءة باللون الأزرق. وتفاعل المتابعون مع الفيديو وانقسمت الآراء بينهم، فمنهم من إعتبر هذا التصرف حرية شخصية ومنهم من إعتبره وقح للغاية وأنه لا يناسب شهر رمضان.

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