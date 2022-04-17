شاهد .. مفاجأة تهز الوسط الفني.. النجمة المصرية ’’حلا شيحة‘‘ ممنوعة من التمثيل من رجل شهير والسبب صادم !

انت الان تتابع خبر مفاجأة تهز الوسط الفني.. النجمة المصرية ’’حلا شيحة‘‘ ممنوعة من التمثيل من رجل شهير والسبب صادم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

أكد رجل شهير في كلامه أن حلا شيحا ممنوعة من التمثيل طالما أنه في موقع مسؤولية واللافت أن هذا الشخص ليس زوجها معز مسعود.

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن حلا شيحا ممنوعة من التمثيل طالما أنه في منصبه وعلق:

“أخطأت وغلط في عودتها مرة أخرى للنقابة.. فيه ناس اعتزلت في هدوء، وعشان لما يرجعوا ميكنش شكلهم وحش.. وحلا شيحة، لم يعد لها مكان بالنقابة ولن يكون لها مكان مرة أخرى”





وتابع:

“تعظيم سلام لحلا شيحة، ودرست لها في المعهد، ولها حق الانسحاب.. إحنا بنحب مهنتنا”

وأضاف:

“أكيد أنا مش هكون موجود، لأني لو موجود فكلامي واضح”

وأثار خلع حلا شيحة للحجاب في فيلمها الجديد القصير “إثل” جدلاً واسعاً بين المتابعين، وخصوصاً انه جاء بعد قرارها بإرتداء الحجاب من جديد واعتزال الفن، وما رافق ذلك من خلاف بينها وبين الفنان المصري تامر حسني الذي شاركته آخر اعماله السينمائية.

ولكن، تبيّن لاحقاً ان شيحة كانت صورت الفيلم قبل قرارها بإعادة ارتداء الحجاب، وتجسد فيه شخصية “سلمى”، وهي تعمل في مجال تقديم البرامج، إذ يعرض عليها تقديم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، لتكون المفاجأة بأن البرنامج يقلب حياتها رأسا على عقب.

هذا وكانت تصدرت الممثلة المصرية حلا شيحة خلال الساعات الماضية حديث المتابعين وذلك بأحدث ظهور لها بالحجاب.