شاهد .. الفنانة هيفاء وهبي تفجر الأنترنت بفستان فاضح كشف فخذيها للعلن !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة هيفاء وهبي تفجر الأنترنت بفستان فاضح كشف فخذيها للعلن !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها حيث أطلت فيها بعبايةٍ رمضانية لافتة باللون البرتقالي، تميزت بتصميمها العربي.

أتت العباية على شكل معطف دون كمين، وتم تزيينها بنقشات طيور وأزهار مطرزة بخطوط ذهبية اللون مع بروكار حريري، ويصل سعرها إلى 1250 دولاراً.

هذه المرة ليست المرة الاولى التي ترتدي فيها هيفاء وهبي عباية رمضانية خلال هذا الشهر. ولكن الستايل خطف انظار الجمهور كثيراً.