شاهد .. النجمة منى زكي ومحمد هنيدي بملابس عمّال النظافة ! لن تصدق كيف بدوا بيت أحمد حلاوة ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر النجمة منى زكي ومحمد هنيدي بملابس عمّال النظافة ! لن تصدق كيف بدوا بيت أحمد حلاوة ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

مؤخراً كانت قد قامت الفنانة المصرية الشهيرة منى زكي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في إنستغرام بنشر صورة للفنان الراحل أحمد حلاوة. وأحيت الفنانة بها ذكرى حلاوة وهو ما فجّر موضوع ضجة على التواصل إذ بدت وهي ترتدي لباس عمّال النظافة. منى زكي علّقت على الصورة بكلمات مؤثرة، قائلةً: "ألف رحمة ونور، وحشتنا موهبتك وتفانيك وصدقك". وفي الصورة النادة للفنانين ظهر أيضاً كما هو واضح النجم المصري محمد هنيدي وهو يرتدي ذات الزي وسط تعليقات عن إمكانية عمل الفننين في مجال النظافة.

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