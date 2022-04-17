شاهد .. احتجاز متحولين مع سيدات في سجن نسائي.. وبعد فترة حدثت المفاجأة الذي لم يتوقع حدوثها أحد !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر احتجاز متحولين مع سيدات في سجن نسائي.. وبعد فترة حدثت المفاجأة الذي لم يتوقع حدوثها أحد !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن حمل امرأتين في سجن نيوجيرسي الأمريكي المخصص للنساء، بعد ممارسة الجنس مع إحدى زميلاتهن المتحولة جنسيًا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في السجن، قولهم: إنه "في كلتا الحالتين، كانت عملية الجنس بالتراضي، ومن غير الواضح ما إذا كانت المرأتان الحاملتان قد مارستا الجنس مع نفس النزيل المتحول جنسيا، أم مع متحولين آخرين أيضًا".
وأضافت الصحيفة: "يجري إيواء النساء الحوامل، اللواتي لم يتم تحديد هوياتهن، في إصلاحية إدنا ماهان في كلينتون، التي أعلن حاكم ولاية نيو جيرسي عن خطط لإغلاقها العام الماضي".
وتضم منشأة إدنا ماهان 27 سجينًا متحولًا جنسيًا، وأكثر من 800 امرأة إجمالًا، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت النزيلتين تخططان لمواصلة حملهما، فيما تم فتح تحقيق.
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