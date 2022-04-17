شاهد .. ثروة كبير وغير متوقعة.. لن تصدق ما يملكه أبو هشيمة زوج ياسمين صبري ! وهؤلاء هم ورثته الشرعيون !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر ثروة كبير وغير متوقعة.. لن تصدق ما يملكه أبو هشيمة زوج ياسمين صبري ! وهؤلاء هم ورثته الشرعيون !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز (11 يناير 1975 -) رجل أعمال مصري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين وهي المجموعة القابضة من ثلاث شركات كبرى.

والشركات هي شركة بورسعيد الوطنية للصلب و‌شركة أي أي سي لإدارة مصانع الصلب و‌شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء.

كما هو متعارف للجميع فإن أحمد أبو هشيمة زوج ياسمين صبري واحد من أكبر رجال الأعمال في الوطن العربي ولديه ممتلكات وثروة كبيرة سنشكف لكم صور عن بعضها.

وشركاته تحقق أرباحا سنوية تقدر بأكثر من 15 مليون دولار عندما كان يبلغ من العمر 42 عاماً واليوم عمره 45 عاماً، ويعرف الكثير بأنه واحد من أغنى الناس في مصر والشرق الأوسط. يقدر الكثير من الخبراء ثروة أحمد أبو هشيمة بمليارات الدولارات، كما أن معامله الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.

كما يمتلك سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار ويقال أن هذه السيارة أهداها أحمد إلى ياسمين وسيارة رينج روفر سبورت، والتي قد يصل سعرها الي أكثر من .3.000.000 مليون جنية مصري أي حوالي 164 الف دولار رينج روفر سبورت وسيارة استون مارتن رابيد، وهي أول سيارة رباعية الابواب من الصانع الانجليزي ويصل سعرها إلى 250 ألف دولار أستون مارتن

وبخصوص ثروة ياسمين فمن المعروف أن أحمد لا يبخل عليها بأي شيء والدليل أن خاتم خطوبتها لوحده يبلغ سعره 200 ألف دولار

وأيضاً أهداها سيارة رولز رويس “dawn” يبلغ سعرها ما يقارب نصف مليون دولار واشتراها لها خصيصاً من خارج مصر.

هذا ومن المؤكد أن الورثة الشرعيين لرجل الأعمال الكبير هم أولاده وطبعاً زوجته الفنانة الحسناء ياسمين صبري.