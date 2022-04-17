شاهد .. بجرأة صادمة.. النجمة بلقيس فتحي تكشف أمام الملأ عن رغبتها بالزواج من هذا الشخص !!

انت الان تتابع خبر بجرأة صادمة.. النجمة بلقيس فتحي تكشف أمام الملأ عن رغبتها بالزواج من هذا الشخص !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن مواصفات فارس أحلامها خلال لقائها مع برنامج مراحل من تقديم علي العلياني على قناة Sbc مشيرة إلى أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى في هذه الفترة.

وقالت بلقيس فتحي "أريد زوج يكون سند لي ومستقل ماديا وداعم ومتقبل لشهرتي ولا يغار من عملي بالفن وألا يكون عنده حب تملك وسيطرة لأن هذه الأشياء لا تظهر في البداية وإنما بعد الزواج عندما تغلق الأبواب مما يوثر علي نفسيا".

ورفضت بلقيس فتحي الإفصاح عن سبب انفصالها عن زوجها السابق رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف مشيرة إلى أن الانفصال حدث بسبب عدم التفاهم مع السنة الأولى من الزواج مثلما يحدث مع معظم الأشخاص وأنها تكن له كل الحب والاحترام.

من ناحية أخرى قالت بلقيس فتحي إنها تحب ليلة زفافها بكل تفاصيلها وأنها تشاهد الفيديوهات حتى الآن لافتة إلى أن تكاليف الزفاف بلغت 3 ملايين دولار منهم 300 ألف دولار للفستان وحده وقررت بلقيس أن تهدي فستانها لإحدى الفتيات لها ظروف خاصة مختلفة عن بقية الفتيات.

يذكر أن بلقيس قد طرحت أغنية "صابرة" باللهجة المغربية التى تصدرت تريند اليوتيوب في عدد من الدول الأوروبية والعربية لعدة أيام صابرة من كلمات يونس أدم وألحان مروان أصيل ومن إخراج عبد الرفيع عبديوي.