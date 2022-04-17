شاهد .. يخربيت اليوم الي شفتك فيه يافان دام.. فنان شهير يكشف ماحدث له في كواليس برنامج رامز موڤي ستار.. من يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر يخربيت اليوم الي شفتك فيه يافان دام.. فنان شهير يكشف ماحدث له في كواليس برنامج رامز موڤي ستار.. من يكون ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

أصيب الفنان محمد محمود، بحاله من الهلع والخوف لحظة تنفيذ رامز جلال مقلبه في برنامج رامز موفي ستار، عند ركوب السيارة وقيادتها بطريقة مخيفة، وسط صحراء الرياض.

وظل محمد محمود يردد العديد من العبارات التي تدل على الخوف الشديد من مفارقة الحياة لحظة تنفيذ المقلب، ضمن أحداث برنامج رامز موفي ستار، قائلًا: هنموت.. الله يخربيتكم.. يخربيت اليوم اللي شوفتك فيه.. دا أنا قولت هشوف فان دام بيكسر الدنيا أتاريه بيكسرني أنا.. إيه الليلة السودة دي.. يخربيتك يا اخي.

وعنّف محمد محمود، رامز جلال لحظة اكتشافه المقلب، وقال له: انت قلبك شيطان.. يعني أنا لو مت كنت هتفرح.. دا أنا لو معايا بيومي فؤاد كان دافع عني أكتر من كده.

ويشهد برنامج رامز موفي ستار، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، هذا العام على العديد من المفاجآت والمفارقات غير المتوقعة بمشاركه الفنان العالمي فان دام، وكشف البرومو وقوع عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في فخ رامز، منهم: هنا الزاهد، درة، رانيا يوسف، محمد شريف، عائشة بن أحمد، سليمان عيد، عمرو يوسف، عمرو السولية، عبد الله السدحان، حمو بيكا، هنا الزاهد، رانيا يوسف، درة، وغيرهم من النجوم.