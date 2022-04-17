شاهد .. قصة موقف شديد الأحراج لـ منى زكي تسببت به إليسا وفضح حقيقة طلاق الفنانة من أحمد حلمي !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر قصة موقف شديد الأحراج لـ منى زكي تسببت به إليسا وفضح حقيقة طلاق الفنانة من أحمد حلمي !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

في مقطع لازال متداولاً بين رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي تم الكشف خلاله عن سبب غياب أحمد حلمي عن حفل زفاف شام الذهبي ، كانت الفنانة المصرية منى زكي قد وقعت في موقف محرج بسبب إليسا.

وفي الفديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية إليسا التي كانت حاضرة وهي تسأل منى زكي التي ظهرت عليها ملامح الإحراج طوال الفرح قائلة لها:”أحمد حلمي فين يا منى؟"

لترد الفنانة المصرية "زكي" على السؤال المحرج قائلة وبسرعة:”راح يوشف الماتش مبروك لمصر" وهي إجابة أنهت ضجة الطلاق التي ترتبت خلال الساعات الماضية بسبب ظهورها الوحيد.

هذا وفجّر غياب الفنان المصري أحمد حلمي عن حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة ضجة وحرجاً كبيراً لزوجته إذ حضرت الممثلة المصرية منى زكي وحيدة.

جدير بالإشارة أنه كان قد رد كل من منى زكي وأحمد حلمي على أخبار طلاقهما بنشرها صورة عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام ظهرا فيها مع بعضهما والإنسجام واضح مؤكدين على أن علاقتهما جيدة وبعيدة عن المشاكل ولكن قبل أن تثار ضجة الطلاق مجدداً.