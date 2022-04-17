شاهد .. لن تصدق كم عرضوا على أرنولد شوارزنيجر للمشاركة في رامز موڤي ستار بدلاً من فاندام ورفض.. رقم خيالي صدم كل من عرفه !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)
رفض نجم أفلام الأكشن الأمريكي أرنولد شوارزنيجر، المشاركة مع رامز جلال في برنامج مقالبه الجديد رامز موفي ستار رغم الإغراء المالي.
وكشفت مصادر فنية أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عرض على النجم الأمريكي 5 مليون دولار مقابل المشاركة في البرنامج الا أن الأخير رفض.
وأوضحت المصادر أن النجم الأمريكي كان مريضا حينها وأيضاً اعتذر لأن الفكرة لم تعجبه رغم كل الاغراءات المادية التي قدمت له من قبل آل الشيخ.
وعقب رفضه تم الاتفاق مع النجم جون كلود فاندام مقابل 200 ألف دولار في اليوم الواحد من البرنامج الذي استغرق تصويره 13 يوماً.
وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.
ويتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، ويظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.
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