شاهد .. نجمة طيور الجنة ’’رغد الوزان‘‘ تصدم الكل بأول ظهور لها بعدما كبرت وبلغت سن الزواج !! (اتفرج الصور)

انت الان تتابع خبر نجمة طيور الجنة ’’رغد الوزان‘‘ تصدم الكل بأول ظهور لها بعدما كبرت وبلغت سن الزواج !! (اتفرج الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار) حققت الطفلة ​رغد الوزان​ حين انطلاقتها في قناة طيور الجنة شهرة كبيرة آنذاك، اذ قدّمت العديد من الأغاني، ومنها ​أسناني واوا​ الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد. نعرض لكم صورة لرغد الوزان وهي في مرحلة الشباب بالحجاب.

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