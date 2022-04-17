شاهد .. مين أكثر وحده حبيتها من زيجاتك السابقة؟ أحمد فلوكس يجيب دون خجل ويهين حلا شيحة بطريقة صادمة وغير مبسوقة !

انت الان تتابع خبر مين أكثر وحده حبيتها من زيجاتك السابقة؟ أحمد فلوكس يجيب دون خجل ويهين حلا شيحة بطريقة صادمة وغير مبسوقة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان المصري أحمد فلوكس أنه تزوج 3 مرات شرعي ومرتين عرفي، موضحاً أنه لجأ للزواج العرفي بسبب رغبته بالتكتم على تفاصيل حياته الشخصية.

وقال فلوكس خلال حلوله ضيفاً على برنامج ”حبر سري“: ”بعد طلاقي أنا وهنا شيحة مكنتش حابب الناس تعرف حياتي الشخصية، وتعقدت من الشغلة دي، اتجوزت مرتين عرفي بس كانوا معروفين وسط الناس، وتجوزت عرفي، منهم جوازة كانت بعد طلاقي أنا وهنا“.

وأكد الفنان أحمد فلوكس، عدم صحة ما أشيع عن مقاطعته لوالده الفنان فؤاد فلوكس وعدم صلته به، قائلا: ”في ناس حاولت تشيع أني مقاطع أبويا، وأبويا جزمته على راسي لحد ما أموت ولو في حاجة بشخصيتي كويسة فهو السبب فيها بعد الله ولكن هو اتلعب عليه“.

وأشار الفنان أحمد فلوكس، إلى أنه حاول ابعاد والده عن مشكلة خاصة لديه، مضيفاً: ”أنا كان عندي مشكلة خاصة وببعد أن والدي يعرف حاجة وهو عنده 86 سنة وبخاف عليه في السن ده والناس لعبت على الحته دي“.

ووجه الفنان أحمد فلوكس، رسالة إلى والده قائلا: ”أهم حاجة عندي ابويا والقصة مش فيا والقصة أن ناس هاجمت ابويا وعمري ما اقاطع أبويا، وربنا يخليه لنا ولأحفاده وربنا يريح قلبك علينا ديما“.