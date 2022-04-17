شاهد .. فان دام بيتبهدل.. سماح أنور تُشعل الأنترنت وتوضح حقيقة مايتعرض له النجم العالمي في برنامج رامز موڤي ستار.. أنكشف المستور

انت الان تتابع خبر فان دام بيتبهدل.. سماح أنور تُشعل الأنترنت وتوضح حقيقة مايتعرض له النجم العالمي في برنامج رامز موڤي ستار.. أنكشف المستور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة سماح أنور، عن قصدها من المنشور الذي سخرت فيه من دور الفنان العالمي فان دام في برنامج رامز موفي ستار، موضحة أنها لم تقصد شيئًا سيئا، ولكن تعليقها كان في إطار الكوميديا.

وقالت سماح أنور خلال تصريحات تلفزيونية: الإفيه حكم، والكوميدينات هيفهموا، لكن الناس اللي واخده الحياة جد مش هتفهم، أنا بالنسبة لي فاندام بيعمل برنامج مقالب عربي، وبيقابل نجوم الشرق الأوسط لأن النجم العالمي أكبر من نجم الشرق الأوسط فلما نشوفوا وهو بيبتهدل شوية كان شيء غريب فالإفيه حكم.

عن رأيها في برنامج رامز جلال هذا العام، فجرت مفاجأة كبيرة عن حبها للبرنامج حيث قالت: بحب برنامجه وبتفرج عليه، مشيرة إلى أنها لا تمانع الظهور فيه، قائلة: على حسب لو أنا محتاجة الفلوس هروح لأن ده شغل، والبرنامج مسلي جدا وكل الناس اللي بيشتموه بيتفرجوا عليه، هو فيه حاجة فاشلة بتستمر؟، هو شغال سواء روحتي أو لأ، الموضوع مالوش علاقة بالأخلاق والمبادئ.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سماح أمور كان مشاركتها في فيلم استدعاء ولي عمر، الذي عرض عم 2019، من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.