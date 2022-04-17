شاهد .. لن تصدق من تكون الطفلة ’’جليلة‘‘ ريما مصطفى طفلة التنمر في مسلسل الكبير أوي.. إبنة فنان شهير !! (اتفرج صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)
خطفت الطفلة ريما مصطفى الأنظار مساء امس، عقب ظهورها في أحداث مسلسل «الكبير أوي 6»، خلال الحلقة 14 بدور شخصية جليلة طفلة متنمرة.
وأثارت "ريمامصطفي " تفاعلاً واسعا عبر مختلف منصات السوشيال ميديا بعد إذاعة حلقة أمس من مسلسل الكبير أوي .
من هي ريما مصطفي والدها الفنان المسرحى "مصطفى سليم" أحد أعضاء فرقة "كومبارس" المسرحية.
اكتشف والديها موهبتها التمثيلية عندما كانت تحضر عروض والدها المسرحية، وتحفظ النص المسرحي رغم صعوبته وتؤديه على طريقتها الخاصة.
وترشحت لمسلسل "خلي بالك من زيزي" عن طريق المخرج المنفذ، عندما قابلها في مكتب كاستينج، وكان الاختبار أن تحفظ مشهدا وتؤديه خلال 5 دقائق فقط، وبالفعل نجحت في المهمة وانضمت للمسلسل.
وقدمت "ريما" مشهد التنمر على تيتو في المسلسل بشكل تلقائي، كما أنها لم تكن تفهم أن الهدف من كلمة "يا فلاحة" في المسلسل هو التنمر، بل كانت تظن أنها عندما تقول لها فلاحة تصفها بالمزارع حتى شرحت لها والدتها معنى الجملة.
يذكر أن مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.
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