شاهد .. ‘‘جوز الست الخبرة’’ بفيلم الزعيم عادل إمام.. لن تصدقوا كيف أصبح بعد غدر السنين وسبب غريب أبعده عن التمثيل (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر ‘‘جوز الست الخبرة’’ بفيلم الزعيم عادل إمام.. لن تصدقوا كيف أصبح بعد غدر السنين وسبب غريب أبعده عن التمثيل (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

لم يعلق أحد في ذاكرة الجمهور في دور الفتى المتشبه بالنساء في حركاته منذ شخصية لوسي في فيلم إشاعة حب، بطولة عمر الشريف وسعاد حسني، إلا شخصية جديدة وهي التي ظهرت في فيلم التجربة الدنماركية بطولة عادل إمام، وهو زوج الفتاة الخبرة عندما ذهب لضمانها من القسم.

من أشهر الأدوار التي أخذت حقها في ذاكرة الجمهور، رغم أن لم ينطق كلمة واحدة، فكان مُجرد كومبارس صامت.

قد يكون لا يعرف اسمه أحد ولكن هو مشهور بـمصطلح "جوز الست الخبرة".. واستطاع خلال ظهور في 3 مشاهد فقط ليقلب الموازين ويجعل الغالبية تشيد به وبدوره في الفيلم.

لفنان خالد شبل، هو بطل التقرير، والذي شارك في 4 أعمال فنية فقط لا غير، هى مسلسل الكومي من إنتاج 2001، وفيلم المشخصاتي الذى وقف فيها أمام تامر عبد المنعم فى أول بطولة له، وكذلك فيلم أمير الظلام الذى جمعه بالزعيم عادل إمام.

خالد شبل درس بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وقدم منذ العام الأول له فى المعهد، الكثير من المسرحيات، رغم أنه شارك فيها بأدوار صغيرة، لكنه وقف خلالها أمام كبار النجوم، تماما كما جرى فى مسرحية "وداعا يا بكوات" مع الراحل فاروق الفيشاوي.

وكان الجميع يتنبأ لهذه الشخصية أن تستمر وتكبر في الوسط الفني، خاصة أنه كان معروفا باجتهاده وصبره ورغبته فى أن يحقق كل أحلامه الفنية التى طالما حلم بها، غير أن بعض العقبات حالت دون أن يحقق أى من تلك الأحلام، الأمر الذي دعاه إلى الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية.

انقطع خالد في أمريكا عن الفن، حيث أسس شركة مقاولات تتكفل بتجديد المنازل القديمة، ورغم أن الشركة كانت تمضى على أفضل حال إلا أن الأزمة المالية التى وقعت عام 2017، أثرت بشكل قوى للغاية على سوق العقارات، ما تسبب فى خسائر فادحة له، فراح يبحث عن عمل أخر يوفر له نفقات الحياة.

فى 2018.. فاجأ خالد شبل الجمهور وعاد إلى مصر، وأكد عبر حسابه فيس بوك، أنه حاول العودة إلى مجال التمثيل لكنه بحسب وصفه "ماحدش عايز يشغله".

خالد شبل أو "جوز الخبرة" كما عرفناه فى فيلم التجربة الدنماركية، إنتاج 2003، بطولة الزعيم عادل إمام، نيكول سابا، أحمد راتب، مجدي كامل، وعدد كبير من النجوم.

أحداث فيلم التجربة الدنماركية تدور حول قدري المنياوي الذى يصبح فجأة ودون أى مقدمات وزيرًا للشباب والرياضة، وتزور مصر فتاة من الدنمارك من أجل التبادل الثقافي بين البلدين، تأتي (أنيتا) إلى مصر وتنزل في فيلا الوزير، يحاول أولاده التقرب منها بشدة كما يقع الوزير في غرامها مع انفتاحها وثقافتها المختلفة.

المصدر: السلطة