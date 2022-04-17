شاهد .. هذا الطفل الرضيع كبر و أصبح نجماً محبوباً وزوجته فنانة شهيرة أبكتنا جميعاً.. ومفاجأة بشأن هويته !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل الرضيع كبر و أصبح نجماً محبوباً وزوجته فنانة شهيرة أبكتنا جميعاً.. ومفاجأة بشأن هويته !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

تداولت مجموعة من الحسابات على إنستجرام صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في أشهر عمره الأولي، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وجماله.

أنه الفنان الشاب “حسن الرداد” زوج الفنانة إيمي سمير غانم التي أبكت الجمهور برثائها لوالديها الراحلين.

واستعاد الرداد ذكريات طفولته وقام بمشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بصورة قديمة له مع والديه من أيام الطفولة، استذكر من خلالها والدته الراحلة وأرفقها بالتعليق «بداية رحلتنا يا ماما»، ولاقت تلك الصورة وما تلاها من صور، تفاعلًا كبيرًا عشرات الآلاف من الإعجابات من قبل متابعيه.

وتذكر حسن الرداد والدته الراحلة بمناسبة عيد الأم 2022، ونشر عدة صور له معها على حسابه بانستقرام، ووجه إليها رسالة مؤثرة تعليقاً على الصور، وعبر عن افتقاده الشديد لها بمناسبة عيد الأم.

حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لوالدته في عيد الأم ونشر الفنان حسن الرداد عدة صور مع والدته الراحلة على حسابه بانستقرام، وعبر عن افتقاده الشديد لها بعد رحيلها بمناسبة عيد الأم 2022، واستعاد ذكرياته معها في الصور التي نشرها، ووجه إليها رسالة مؤثرة، ولاقى تعاطف كبير من زملائه الفنانين والجمهور، خاصة انه عاش فترة طويلة في حالة حداد على والدته، ويحرص على توجيه رسائل إليها ونشر صورها في معظم المناسبات على حسابه بانستقرام.

حسن الرداد يحتفل بعيد الأم بطريقة مؤثرة وقال الفنان حسن الرداد في رسالته لوالدته الراحلة في عيد الأم: " كل سنه وانتى طيبة يا أمى، يا ست الكل يا اطيب وأحن قلب فى الدنيا، يوم قاسى من غيرك يا حبيبتى، وحشتنى ضحكتك الحلوة ، ربنا يرحمك ويغفرلك يا روح قلبى و بإذن الله تكونى منعمه فى الجنة وإلى لقاء فى الجنه إن شاء الله، وحشتيني.. كل سنة وكل ام طيبة وارجو الدعاء لأمى السيدة فادية الرداد".

حسن الرداد يلقى التعاطف من الجمهور بسبب والدته الراحلة وودع الفنان حسن الرداد والدته الراحلة في مطلع عام 2021، وعاش فترة حزن طويلة بعد وفاة والدته وكذلك فترة حداد طويلة طوال العام الماضي، وهو الأمر الذي أثار تعاطف الجمهور معه، خاصة بعد كشفه في عدة رسائل وصور عن افتقاده الشديد لها وكذلك عن علاقته القوية معها قبل وفاتها، وغاب حسن الرداد عن الأعمال الفنية العام الماضي بسبب حالة الحداد، قبل أن يعود لأعماله مؤخراً.

وعاد الفنان حسن الرداد إلى أعماله الفنية في الشهور الأخيرة بعد فترة توقف بسبب حالة الحداد على والدته، وكذلك الحداد على الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وشارك مؤخراً في عرض مسرحية "كازانوفا" في موسم الرياض مع عمرو يوسف، ويستعد للعودة لموسم رمضان المقبل بمسلسله الجديد "بابلو".