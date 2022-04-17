شاهد .. الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تصدم الكل وتعترف بكل جرأة.. لو عاد بي الزمن لن أفعل هذا الأمر !!

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تصدم الكل وتعترف بكل جرأة.. لو عاد بي الزمن لن أفعل هذا الأمر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

واصلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، مع جمهورها عبر صفحتها على السوشيال ميديا، واجابت على عدد كبير من الأسئلة التي وجهت إليها.

اعلنت شيرين خلال إجاباتها عن أعمالها الفنية المقبلة وأيضا عن ندمها على التسرع في قراراتها وأعلنت أنها تشجع النادي الأهلي وأيضا تتابع مسلسل الاختيار 3.

ومن أبرز إجابات شيرين على أسئلة متابعيها:

– ليس صحيحا إني حامل وأنا شرحت قبل كده في مداخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي، فهو له علاقة ببكتيريا والقولون العصبي.

– أكثر سورة بحبها في القرآن هي سورة يس.

– أهلاوية مع احترامي لكل حبايبي الزملكاوية.

– سيدتي الجميلة هي الرواية أو المسرحية التي سأطلب تمثليها، إذ أعيد تقديمها.

– يا معافر الأغنية التي تعبر عن حياتي في الفترة الحالية

– الحمد لله جدا مبسوطة في حياتي، أكيد مينفعش يكون في الكم ده من حب الناس ومكنش سعيدة

– أكتر حاجه بحبها في الحياة ربنا

– لو رجع بيا الزمن مش هكرر التسرع

– أكثر دعاء أو ذكر قريب إلى قلبي، هو ذكر الله عموما، وأي ذكر بيكون دائما قريب لقلبي

– أتخطى المشاكل والأمور الصعبة في حياتي بدعائي إلى ربنا وشكري له على الحاجات الحلوة اللي في حياتي علشان يكون عندي توازن

– أتابع مسلسل الاختيار 3 في رمضان2022

– في حفلات كتير في مصر قريبا علشان أنتم وحشتوني

– تامر حسني وعمرو دياب الاثنين أصواتهم مميزة، وفي جنبهم مطربين مفضلين ليا زي أستاذنا فضل شاكر ووائل كفوري

– ربنا ما يجيب مشاكل بيني وبين المستشار ترك آل الشيخ

– أقرب صديق ليا في الوسط الفني منة شلبي

– أكتبلك تعهد أتعرضت عليا وعلى النجمة سميرة سعيد أيضا

– الحجاب حجاب النفس والروح والأخلاق قبل أي حاجة تانية

– جات لي مكالمة دعم من محمد صلاح أثرت فيا بشكل إيجابي

– فكرة الألبوم فكرة قديمة، وهنزل كل فترة مجموعة أغاني جديدة

– إليسا ونانسي أصواتهم أحلى من بعض وبناتي الاتنين اصواتهم حلوة.