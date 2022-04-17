شاهد .. الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تصدم الكل وتعترف بكل جرأة.. لو عاد بي الزمن لن أفعل هذا الأمر !!

انت الان تتابع خبر الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تصدم الكل وتعترف بكل جرأة.. لو عاد بي الزمن لن أفعل هذا الأمر !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/17 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)
واصلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، مع جمهورها عبر صفحتها على السوشيال ميديا، واجابت على عدد كبير من الأسئلة التي وجهت إليها.
اعلنت شيرين خلال إجاباتها عن أعمالها الفنية المقبلة وأيضا عن ندمها على التسرع في قراراتها وأعلنت أنها تشجع النادي الأهلي وأيضا تتابع مسلسل الاختيار 3.
ومن أبرز إجابات شيرين على أسئلة متابعيها:
– ليس صحيحا إني حامل وأنا شرحت قبل كده في مداخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي، فهو له علاقة ببكتيريا والقولون العصبي.
– أكثر سورة بحبها في القرآن هي سورة يس.
– أهلاوية مع احترامي لكل حبايبي الزملكاوية.
– سيدتي الجميلة هي الرواية أو المسرحية التي سأطلب تمثليها، إذ أعيد تقديمها.
– يا معافر الأغنية التي تعبر عن حياتي في الفترة الحالية
– الحمد لله جدا مبسوطة في حياتي، أكيد مينفعش يكون في الكم ده من حب الناس ومكنش سعيدة
– أكتر حاجه بحبها في الحياة ربنا
– لو رجع بيا الزمن مش هكرر التسرع
– أكثر دعاء أو ذكر قريب إلى قلبي، هو ذكر الله عموما، وأي ذكر بيكون دائما قريب لقلبي
– أتخطى المشاكل والأمور الصعبة في حياتي بدعائي إلى ربنا وشكري له على الحاجات الحلوة اللي في حياتي علشان يكون عندي توازن
– أتابع مسلسل الاختيار 3 في رمضان2022
– في حفلات كتير في مصر قريبا علشان أنتم وحشتوني
– تامر حسني وعمرو دياب الاثنين أصواتهم مميزة، وفي جنبهم مطربين مفضلين ليا زي أستاذنا فضل شاكر ووائل كفوري
– ربنا ما يجيب مشاكل بيني وبين المستشار ترك آل الشيخ
– أقرب صديق ليا في الوسط الفني منة شلبي
– أكتبلك تعهد أتعرضت عليا وعلى النجمة سميرة سعيد أيضا
– الحجاب حجاب النفس والروح والأخلاق قبل أي حاجة تانية
– جات لي مكالمة دعم من محمد صلاح أثرت فيا بشكل إيجابي
– فكرة الألبوم فكرة قديمة، وهنزل كل فترة مجموعة أغاني جديدة
– إليسا ونانسي أصواتهم أحلى من بعض وبناتي الاتنين اصواتهم حلوة.
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