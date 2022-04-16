أخبار اليمن : مؤتمر الجوف يجدد تأييده المطلق لقيادة المؤتمر في صنعاء (بيان هام)

مؤتمر الجوف يجدد تأييده المطلق لقيادة المؤتمر في صنعاء (بيان هام)اكدت قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف مجددا تأييدها المطلق وتمسكها بقيادة المؤتمر الشعبي العام العليا ممثلةً بالأخ المناضل الشيخ/ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.جاء ذلك في بيان صادر عن مؤتمر الجوف يوم السبت 16 ابريل 2022م، نفى فيه صحة مانشر في موقع (كريتر سكاي) تحت مسمى بلاغ صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام والإشتراكي بمحافظة الجوف.

وفي البيان أكدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف، مجددا بأن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل مدافعاً عن الثوابت الوطنية وفي مقدمة الصفوف المواجهة للعدوان الغاشم ومدافعاً صلباً عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن.

ودعت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف كافة قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام إلى المزيد من التماسك والترابط والتلاحم والصمود والالتفاف حول تنظيمنا الرائد وأهدافه وقيادته التنظيمية الصامدة في العاصمة صنعاء.

(دوت الخليج) ينشر فيما يلي نص بيان صادر عن فرع المؤتمر بمحافظة الجوف:

بيان مؤتمر محافظة الجوف

لقد تابعت قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف ما نشر في الموقع الإخباري كريتر سكاي خاص يوم الجمعة الموافق 15/ 4/2022، حول ما نشر تحت مسمى بلاغ صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام والإشتراكي بمحافظة الجوف.

فإننا قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف، من الجوف نكذبّ تلك الأقاويل الكاذبة التي يستخدمها عملاء الخارج في تضليل الرأي العام بحجة أنهم قيادة المؤتمر بمحافظة الجوف وهم خارج الوطن، بينما قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف واقفة وقوف الجبال في محافظة الجوف درعاً لها وحمايةً لها من أن تُدنسها أقدام الخونة والمرتزقة.

وإننا في قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام نجدد تمسكنا وتأييدنا المطلق لقيادة المؤتمر الشعبي العام العليا ممثلةً بالأخ المناضل الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.

إننا قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف، من الجوف نؤكد بأن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل مدافعاً عن الثوابت الوطنية وفي مقدمة الصفوف المواجهة للعدوان الغاشم ومدافعاً صلباً عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن.

إننا في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف ندعو كافة قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام إلى المزيد من التماسك والترابط والتلاحم والصمود والالتفاف حول تنظيمنا الرائد وأهدافه وقيادته التنظيمية الصامدة في العاصمة صنعاء.

إننا في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف، من الجوف ندعو كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام إلى استشعار المسؤولية وإدراك المؤامرات والمخططات الخطيرة الهادفة إلى تمزيق وتفتيت المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية من قبل ضعفاء النفوس المدعومين من قبل قوى العدوان والمرتزقة الذين يتكلمون باسم المؤتمر والوطن وهم خارج محافظة الجوف وخارج الوطن.

إننا قيادة قواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف، من الجوف نقول لكل من يتكلم باسم مؤتمر الجوف وهم خارج الجوف فليخسئوا، فمن هم على أرض الوطن وترابه الطاهرة ليس كمن يكذبون من أجل الارتزاق وإبرام الصفقات، كما حدث في ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي وما يحتويه من نكهة خارجية لا يمثل اليمن ولا اليمنيين في شيء.

صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة الجوف

السبت 16 /4/2022