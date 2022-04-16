شاهد .. أشرف زكي يفضح بجرآة صادمة مايحصل في ورش التمثيل.. ماكشف عنه صادم و أشعل الوسط الفني !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أشرف زكي يفضح بجرآة صادمة مايحصل في ورش التمثيل.. ماكشف عنه صادم و أشعل الوسط الفني !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنّ هناك الكثير من ورش التمثيل لا تُعرَف الجهة التي تتبعها.

وخلال مقابلة مع برنامج «العرافة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، ردّ على حادثة تحرش وقعت في أحد هذه المكاتب قائلًا: «ما خفي كان أعظم».

وأضاف أنّ تلقى رسالة من سيدة (لم يكشف هويتها) أبلغته بأن منتجًا طلب منها دفع أموال لمنحها دور فني، طالبًا الجهة التي تتبعها هذه المكاتب بأن تعلن إن ذلك، لا سيّما الجهة التي تمنحها تراخيص للعمل.

وأشار إلى أنّ هذه المكاتب تربح المليارات، وأن هناك شكاوى بشأن فنانين لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد التصوير.

وختم حديثة موضحاً أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ساعدت بشكل كبير في ضبط المنظومة.