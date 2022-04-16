شاهد .. لن تصدق المبلغ الضخم الذي تقاضاه محمد محمود مقابل ظهوره في ’’رامز موفي ستار‘‘.. مبالغ ضخمة وكبيرة للغاية !

انت الان تتابع خبر لن تصدق المبلغ الضخم الذي تقاضاه محمد محمود مقابل ظهوره في ’’رامز موفي ستار‘‘.. مبالغ ضخمة وكبيرة للغاية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان الكبير محمد محمود ضيف على رامز جلال في حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار علي قناة ام بي سي مصر في البرنامج الذي تدور فكرته حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.

وتدور فكرة برنامج "رامز موفي ستار" هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

حيثُ احتلت حلقات برنامج «رامز موفي ستار» مع النجم رامز جلال المرتبة الأولى خلال الايام الماضيه في مُحركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي الرسمية.

ووفقاً لتداولات إعلامية فقد كشفت مصادر أن الفنان الكبير محمد محمود تقاضى 32 ألف دولار مقابل ظهوره في رامز موفي ستار.

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.