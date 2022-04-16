شاهد .. أحمد مكي يوجه صفعة قاسية للفنانة دنيا سمير غانم.. ورد فعل صادم من الأخيرة لم يتوقعة أحد !!

انت الان تتابع خبر أحمد مكي يوجه صفعة قاسية للفنانة دنيا سمير غانم.. ورد فعل صادم من الأخيرة لم يتوقعة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت الفنانة دنيا سمير غانم الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب غيابها عن الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، وتداولت أقاويل تفيد بأن هناك خلاف وقع بين الفنان أحمد مكي ودنيا سمير غانم أدى إلى اعتذارها عن استكمال المسلسل.

فقام الفنان أحمد مكي بتقديم الفنانة رحمة أحمد “مربوحة” والتي حازت على إعجاب النقاد والمشاهدين، مشيرين إلى أن الجزء السادس حقق نجاحا بالرغم من غياب دنيا سمير غانم.

وفي المقابل، كشف الفنانة دنيا سمير غانم رأيها في الفنانة رحمة أحمد والتي حلت محلها، مؤكدة أن لديها موهبة وكاريزما رائعة تجذب المشاهدين وبالفعل استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تصوير مسلسل “الكبير أوي 6″، ونشر النجم أحمد مكي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وعلق وكتب: تم بحمد الله تصوير الجزء السادس من الكبير قوي وأشكر من كل قلبي من ساهم في العمل.