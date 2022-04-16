شاهد .. لن تصدق ردّة فعل نجم الأكشن ’’فاندام‘‘ عندما اتفرج جسد البيغ رامي ! ما قاله عنه صدم كل المصريين !

انت الان تتابع خبر لن تصدق ردّة فعل نجم الأكشن ’’فاندام‘‘ عندما اتفرج جسد البيغ رامي ! ما قاله عنه صدم كل المصريين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

ما إن تحصّل البيغ رامي على جائزة مستر أولمبياد الأخيرة لبناء الأجسام حتى حرص عددٌ كبير من الفنانين على تهنئته بهذا الإنجاز التاريخي ولعل من أبرز هؤلاء كان النجم العالمي جان كلود فاندام.

ونقل مدير أعمال النجم العالمي" أن فاندام اندهش عندما اتفرج صورة "بيغ رامي"وتلقيت منه تساؤلاً عن الفائز ببطولة مستر أوليمبيا، فهو متابع جيد لأنه بطل فنون قتالية وبطل كمال أجسام في الوقت نفسه، وفاز من قبل بلقب Mr.Belgium.

وأضاف مدير الاعمال: "فاندام أعرب عن سعادته بفوز بطلنا المصري بيغ رامي باللقب، وتفاعل بشدة مع صورته وأشاد بلياقته البدنية، واصفاً إياه بالوحش الضخم وشبّه قوة عضلات ساقيه بالرجل الأخضر، وصمم على كتابة تهنئة له".

هذاووُلد البيق رامي في بلطيم، محافظة كفر الشيخ، مصر، في 16 سبتمبر 1984.

تخرج ممدوح السبيعي من معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وعمل سمّاكاً حيث تعمل أسرته وكانت الرياضة موضع اهتمامه منذ صغره.

كان يسعي لأن يكون صاحب بطولات في هذه الرياضة، وكان يتدرب بصالة رياضية في بلطيم وحقق شهره وحاز العديد من الشهادات علي مستوي مدينته ولكن لقمة العيش دفعته للسفر إلي الكويت ليعمل مع افراد عائلته في تجارة الأسماك ومن هنا بدأت عالميته.