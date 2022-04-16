شاهد .. مسلسل ’’العاصوف 3‘‘ يفجر غضب الكويتيين لهذا السبب الصادم.. ومطالبات بإغلاق مكاتب ’’mbc‘‘ في الكويت !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مسلسل ’’العاصوف 3‘‘ يفجر غضب الكويتيين لهذا السبب الصادم.. ومطالبات بإغلاق مكاتب ’’mbc‘‘ في الكويت !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

يستمر مسلسل العاصوف 3 بتأريخ أحداث التسعينيات في المملكة العربية السعودية، وأبرزها غزو الكويت، إذ تطرّقت الحلقة 11 لغزو صدام حسين للكويت في العام 1991، وموقف السعودية من الغزو.

وعرضت الحلقة كلمة الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز الشهيرة التي قال فيها: "ما عاد في كويت ولا في سعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا نموت سوا، يا تبقى الكويت والسعودية، يا تنتهي الكويت والسعودية. لا يمكن أن تنتهي واحدة وتبقى الثانية". وحرّكت الحلقة شجون الكويتيين الذين عبّروا عن محبتهم للملك الراحل ووقوفه بجانب الكويت.

وأطلق كثير من المغردين الكويتين تغريدات تعبّر عن استيائهم.





ويتطرّق المسلسل أيضاً إلى تسلّط رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التسعينيات وممارساتهم القمعية، وكيف كانوا يقبضون على الناس بحجة تطبيق الشرع، مِمّا أثار حفيظة بعض الإسلاميين الذي اعتبروا أنّ المسلسل هدفه تشويه صورة رجال الهيئة والإساءة لهم.

هذا الأمر الذي جعل عدداً كبيراً من المغردين السعوديين يؤكدون أنّ ما عرضه "العاصوف 3" جزء صغير مِمّا كان يحصل في تلك الفترة التي عرفت بـ"الصحوة"، من بينهم الكاتب السعودي تركي الحمد، الذي كتب عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "الكثير من متابعي مسلسل "العاصوف" يشكّكون في صدقية الأحداث التي يعرضها المسلسل حول وحشية الهيئة أيام (الصحوة)، ولكن تلك أيام عشناها ولا يقال (قيل لنا)، وما عرض هو غيض من فيض. ببساطة، كانت أيام إرهاب علني بكل معنى الكلمة، وكان المجتمع عاجزاً عن المقاومة في ظل تغلغلهم في أجهزة الدولة".





وكان االمسلسل قد اثار غضب الكويتيين، مظهرين ان هذا يعتبر تزوير للحقائق، وطالبوا السلطات الكويتية باغلاق مكتب قناة MBC في الكويت والتي تعتبر هي المالك للمسلسل ويبث على شاشتها.