شاهد .. مفاجأة غير متوقعة.. رامز جلال الأقل مشاهدة في رمضان 2022.. في المرتبة الـ10.. العمل المتصدر غير متوقع وسيصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة.. رامز جلال الأقل مشاهدة في رمضان 2022.. في المرتبة الـ10.. العمل المتصدر غير متوقع وسيصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف مؤشر منصة اتفرج عن مفاجأة غير سارة للنجم رامز جلال، بعد احتلال برنامج للمقالب رامز موفي ستار المركز الأخير ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في مصر، لأول مرة على مدار السنوات الماضية حيت تعود أن يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بأرقام قياسية.

القائمة المعلنة عبر المنصة وفقا للمشاهدات الرسمية، وضعت مسلسل النجم عمرو سعد "توبة" في الصدارة، فيما يحتل مسلسل "راجعين يا هوى" للنجوم خالد النبوي ونور وهنا شيحة، المركز الثاني في القائمة.

وفي المركز الثالث يقع مسلسل "المداح 2 - أسطورة الوادي" للنجم حمادة هلال، وفي المركز الرابع مسلسل "مين قال" للنجمين جمال سليمان وأحمد داش، الذي انتهى رسميا مع منتصف شهر رمضان حيث ينتمي لتصنيف مسلسلات ال 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض بدلا منه مسلسل "بطلوع الروح" للنجمة منة شلبي بداية من منتصف ليل السبت 16 أبريل.

وفي المركز الخامس جاء مسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمين نيللي كريم وشريف سلامة، وفي المركز السادس مسلسل "رانيا وسكينة" للنجمتين روبي ومي عمر، وفي المركز السابع مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمتين يسرا وغادة عادل.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل احتل مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" للنجمين هشام ماجد وشيكو المركز الثامن، رغم أنه عرض قبل بداية موسم رمضان، بينما جاء في المركز التاسع مسلسل "وسط البلد" للنجوم: سميرة عبد العزيز وجمال عبد الناصر وفيدرا وغيرهم.

وفي المركز العاشر والأخير برنامج المقالب "رامز موفي ستار" للنجم رامز جلال.

ويعد برنامج رامز موفي ستار هو البرنامج الأضخم إنتاجًا، حيث خصصت له الشركة الُمنتجة طيارة خاصة، يتم استخدامها كـغرفة للتحكم، حيث تقف في الصحراء ويجلس رامز بداخلها يراقب النجوم كعادته، قبل أن يظهر في المقلب.