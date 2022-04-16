شاهد .. طلبوا من النجم أحمد فلوكس رأيه الصريح في دور منى زكي بفيلم أصحاب ولا أعز.. ما قاله صدم الكل !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من النجم أحمد فلوكس رأيه الصريح في دور منى زكي بفيلم أصحاب ولا أعز.. ما قاله صدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

حل الممثل المصري أحمد فلوكس ضيفاً على حلقة الليلة من البرنامج الرمضاني حبر سري في قناة القاهرة والناس.

وتناول فلوكس أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" (بطولة منى زكي وإياد نصار- إنتاج نتفلكس)، قائلاً: "معنديش مشاكل إننا نتعاطف مع نوعية من القضايا بس متنشرهاش".

وأضاف: "شفت كام مشهد فقط من الفيلم، وأنا لا أنتقد منى زكي وهي نجمة كبيرة وممثلة شاطرة جداً لكن ممكن خانها الاختيار وهي ممكن تكون حبّت تعمل حاجة جديدة معملتهاش قبل كده".

وأشار فلوكس إلى أنه راضٍ بما حققه في المجال الفني حتى الآن، مضيفاً: "لما بدأت أمثّل كان نفسي أحقق ما حققه أحمد السقا".

وعن رأيه في بعض النجوم قال: "كريم عبدالعزيز دمه خفيف جداً، وأحمد السقا أخويا الكبير فى الجدعنة والرجولة، وأحمد عز مهتم بشغله جداً".

أما عن اعتزاله التمثيل، فقال فلوكس إنه قرار نهائي بعد 20 عاماً من العمل بدأها كومبارس حتى حصل على "جائزة أفضل ممثل في الوطن العربي"، حسب قوله، وليس لديه جديد يعطيه.

وتابع: "أنا مش عايز أمثل تاني وهعمل شركة إنتاج ووقعت مع الناس اللى هيمثلوا".

وأضاف: "رغم إني ابن فاروق فلوكس إلا أنني بدأت المشوار من الصفر واتعلمت حتى وصلت للبطولة، وأنا معنديش بابا بيعطي أمر وخد وروح اشتغل".