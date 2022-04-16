شاهد .. الممثل المصري أحمد الفيشاوي يقهر طليقته بظهور صادم.. لن تصدق ما كان يفعله ! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

نشر الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​، مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي. وظهر الفيشاوي، أثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" وهو يؤدي بعض الحركات الرياضية الخاصة باللياقة البدنية، كذلك ظهر في بعض الصور وهو يقرأ كتاب عن فنون الأسماك البحرية، وعلق قائلا: "وجدت جذوري".

الجدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "الدعوة عامة"، والمقرر عرضه في صيف 2022، والذى يشارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد.

وكانت آخر اخر اعمال الفيشاوي فيلم "قمر 14" .

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