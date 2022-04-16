شاهد .. لن تصدق من هو نجل الفنان أحمد السقا ؟؟ .. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو نجل الفنان أحمد السقا ؟؟ .. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدر الفنان ياسين السقا «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، حيث يخوض أول تجاربه في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي، في موسم الدراما الرمضانية 2022.

وظهر «السقا» للمرة الأولى في مشهد ضمن أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل، ويجسد دور أحد الشباب الثوريين المعترضين على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي آنذاك.

يذكر أن ياسين السقا ابن الفنان أحمد السقا، بدأ أول دور فني له في شخصية طفل صغير بفيلم "إبن القنصل" عام ٢٠١٠ حيث قام بدور ناصر فتحى السماك صغيرا.

ومسلسل" الاختيار 3 " بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغني، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.