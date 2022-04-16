أخبار اليمن : المؤتمر يدين بشدة اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

المؤتمر يدين بشدة اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين
دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من اقتحام للمسجد الأقصى الشريف والاعتداء على المصلين، والذي أسفر عن إصابة واعتقال المئات من الأبرياء.
واعتبر المؤتمر تدنيس قوات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى استمراراً للانتهاكات المتواصلة التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولة لتهويد المسجد الأقصى الشريف وهو الأمر الذي لم يسمح به الفلسطينيون الذين يقامون هذه المحاولات بكل ما استطاعوا من قوة.
وأشار المؤتمر إلى أنه من المعيب أن تواصل قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الوقت الذي تواصل فيه بعض الأنظمة العربية اجراءات التطبيع مع العدو الإسرائيلي سراً وعلناً، داعياً مختلف الأحزاب والقوى السياسية العربية إلى إدانة الانتهاكات الصهيونية والوقوف ضدها وفضحها في مختلف المحافل الدولية.
وأكد المؤتمر وقوفه وتضامنه الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني وحقهم في مقاومة كل ما يمارسه العدو الصهيوني ضدهم من انتهاكات ومشروعية مقاومته حتى نيل حقوقهم كاملةً وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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