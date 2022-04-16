شاهد .. معرفش مؤنث نمبر (وان) إيه.. طبيب نفسي يحذر من ’’مربوحة‘‘ نجمة مسلسل الكبير أوي.. ما قاله عنها غير متوقع صدم الكل !

انت الان تتابع خبر معرفش مؤنث نمبر (وان) إيه.. طبيب نفسي يحذر من ’’مربوحة‘‘ نجمة مسلسل الكبير أوي.. ما قاله عنها غير متوقع صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف الطبيب النفسي محمد طه، عن رأيه في تفاعل الجمهور مع ظهور الفنانة رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي 6 وتجسيدها لشخصية مربوحة والاهتمام الإعلامي بها.



وتحت عنوان "كيف تحترق النجوم؟" رسم سيناريو لما قد يحدث وتتعرض له رحمة أحمد خلال الفترة المقبلة ما لم تنتبه خلال اختيار أدوارها.

وقال دكتور محمد طه: ظهرت الفنانة الواعدة، الشاطرة والمجتهدة (رحمة أحمد)، فى حلقة من مسلسل (الكبير) من يومين قامت بآداء دورها باجتهاد واضح وتلقائية عالية وخفة ظل فتحت لها قلوب الجميع علشان نلاقى تانى يوم مش بس ترحيب كبير بآداءها أو تشجيع مفهوم ليها فى بداية مسيرتها الفنية الناجحة بإذن الله لأ اللي حصل -فى رأيي- هو البداية المعتادة والمتكررة لما أسميه دورة (حرق النجوم).

وأوضح: خلينى أقولك إزاى يمكنك/يمكننا حرق نجم فى بداية سطوعه:

- نعمل موجة هائلة جداً من الافتتان والإعجاب والمدح والثناء -اللى هى تستحق كثير منهم- لكن ندى الأمر أكبر من حجمه ونضخمه لحد الهوس Mania.. ونحوله لتريند (يفاجئ صاحبته نفسها) فى عدة ساعات.

- نبدأ نحطه فى خانة المقارنة.. مقارنة باللى قبله واللي زيه واللى بعده.. زى ما تمت مقارنة (محمد هنيدي) فى بداياته مع (عادل إمام).. ومقارنة (تامر حسني) فى بداياته مع (عمرو دياب) و(مصطفى حسني) فى بداياته بـ(عمرو خالد) و(محمد صلاح) بـ(محمد أبوتريكة) و(محمد أبو جبل) (بالشناوى) فى الحالة دى تمت مقارنتها فوراً بالنجمة (دنيا سمير غانم) مقارنة ظالمة وغير مبررة ولا ليها أى معنى، لدرجة إنها شخصياً قالت: يا جماعة "دنيا سمير غانم لا تقارن بحد وأنا من فانز دنيا ولو اتحطينا فى مقارنة أنا الخسرانة"، لكن إزاى إحنا المقارنة فى دمنا وفى ثقافتنا وفى تربيتنا إحنا بنتغذى على المقارنة إحنا بنرضع أطفالنا مقارنة بينهم وبين قرايبهم وأصحابهم وزمايلهم.

وأكمل: المقارنة بتوصل لصراع.. مش منافسة.

- ياللا بقى ندخله فى صراعات وفى حالتنا يقولك: ده الفنان (أحمد مكى) مديها مساحة وسايبها تتكلم هى كده ممكن تسرق الكاميرا منه وتطلع الفنانة الشابة بأدب وذوق وتقول: "إن فنان زى أحمد مكى يدى مساحة لحد دى حاجة مابتحصلش والراجل عنده اللى يكفيه وزيادة إنه يسيب فنان قدامه يقول وهو سايب إيده".

- نقتحم الحياة الشخصية بقى.. ونشوف رأيي الزوج إيه.. وموقفه إيه.. وعمل إيه.. وهايعمل إيه.. فى "سيرة مراته اللى بقت على كل لسان".

- بسرعة بسرعة وقبل مزيد من الجهد والاجتهاد والشغل على النفس والمهنة والنجاح المتصاعد بثبات.. ندبسها فى دور بطولة مطلقة ونعرض عليها عروض سريعة تحرمها من فرص النضج الفنى الحقيقي.

- نحولها.. لنمبر وان.. معرفش مؤنث (وان) إيه.

- نتتبع أخبارها.. كل كلمة.. كل خطوة.. كل لبس كل حاجة، وعند أول غلطة، استنكار ومشاكل وقيل وقال لأنها طلعت مش عند توقعاتنا.. لأنها خرجت بره الصندوق اللى حطيناها فيه.

واختتم كلامه، نحن نلد النجوم.. ثم نحرقها.

ونالت رحمة أحمد إشادات كثيرة بعد ظهورها في الحلقة الخامسة من مسلسل "الكبير أوي" وتحديدا مشهد "ليلة الدخلة" والذي ظهرت فيه بملابس غريبة صدمت "الكبير".

مسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب سماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي.