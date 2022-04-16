شاهد .. إبنة الفنانة اللبنانية ’’نوال الزغبي‘‘ تخطف الأنظار وتتصدر الترند بظهور صارخ !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت ​تيا ديب​ ابنة الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ صورة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية القصص القصيرة. وظهرت تيا برفقة حبيبها انطوني مطر، خلال زيارتهما لمدينة برشلونة الاسبانية.

وتفاعل المتابعون مع الصورة وأثنوا على جمالها مؤكدين أنها تحمل جينات أمها .

من جهة أخرى كانت تيا قد حلت ضيفة مع أمها نوال الزغبي على برنامج "ليالي رمضان" الذي تعرضه قناة mbc

وقالت الزغبي ان ابنتها تيا ديب أتعبتها وهي صغيرة وكان التعامل معها صعباً، أما الآن فهما صديقتان، وتتبادلان الاسرار والاحاديث، وأجمل الاوقات معاً.

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