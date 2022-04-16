- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع خبر النجمة المصرية ’’ياسمين صبري‘‘ تفجر جدلاً واسعاً بعد حديثها عن هذا الأمر الصادم !! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)
شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري مقولة لجلال الدين الرومي ووجهتها كنصيحة لمتابعيها بموقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت على صفحتها الخاصة منشوراً قالت فيه: توضأ بالمحبة قبل الماء، فإن الصلاة بقلب حاقد لا تجوز.
وتفاعل المتابعون مع المنشور وانقسمت الآراء بينهم حيث كتب أحدهم تعليقاً أشاد بكلامها قائلاً: " الله يسمع منك ونور قلبك فنانة ياسمين صبري" بينما آخرين وجهوا لها الإنتقادات فكتب أحدهم "يعني يا شيخة ياسمين نصلي ولا نحب فهمينا جزاك الله على نيتك وأعمالك لو إنتي متضايقة من حد واجهي الحد ده في وشه، وسيبك من الاقتطاف في كلام جلال الرومي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. النجمة المصرية ’’ياسمين صبري‘‘ تفجر جدلاً واسعاً بعد حديثها عن هذا الأمر الصادم !! (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.