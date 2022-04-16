شاهد .. النجمة المصرية ’’ياسمين صبري‘‘ تفجر جدلاً واسعاً بعد حديثها عن هذا الأمر الصادم !! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ مقولة لجلال الدين الرومي ووجهتها كنصيحة لمتابعيها بموقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت على صفحتها الخاصة منشوراً قالت فيه: توضأ بالمحبة قبل الماء، فإن الصلاة بقلب حاقد لا تجوز.

وتفاعل المتابعون مع المنشور وانقسمت الآراء بينهم حيث كتب أحدهم تعليقاً أشاد بكلامها قائلاً: " الله يسمع منك ونور قلبك فنانة ياسمين صبري" بينما آخرين وجهوا لها الإنتقادات فكتب أحدهم "يعني يا شيخة ياسمين نصلي ولا نحب فهمينا جزاك الله على نيتك وأعمالك لو إنتي متضايقة من حد واجهي الحد ده في وشه، وسيبك من الاقتطاف في كلام جلال الرومي".