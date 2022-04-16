شاهد .. أول تعليق من مدير أعمال نجم الأكشن ’’فان دام‘‘ على حذف جميع صوره مع رامز جلال.. للأسف الشديد !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر أول تعليق من مدير أعمال نجم الأكشن ’’فان دام‘‘ على حذف جميع صوره مع رامز جلال.. للأسف الشديد !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

عقب وليد التلباني، مدير أعمال الفنان العالمي جان كلود فان دام، على حذف الأخير لكافة المنشورات المتعلقة بمشاركته في برنامج المقالب رامز موفي ستار، تقديم الفنان المصري رامز جلال، من حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يفصح التلباني عن السبب وراء قيام فان دام بهذه الخطوة، قائلا:"بالنسبة لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص (رامز موفي ستار) من على فيسبوك للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حالياً".

وكان فان دام أثار العديد من التساؤلات حول ما حدث، وإنْ كان أمرا طبيعيا أم أن هناك شيئا خفيا حدث في الكواليس دفعه لحذف كل منشوراته عن البرنامج هكذا، وهو الذي شارك في استدراج ضحايا رامز جلال منذ انطلاق عرض البرنامج مع بدء شهر رمضان.



