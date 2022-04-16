شاهد .. مين من الممثلات تتمنى تتجوزها ؟؟ .. أحمد الفيشاوي يجيب بكل صراحة ويصدم الكل بما قالة !

انت الان تتابع خبر مين من الممثلات تتمنى تتجوزها ؟؟ .. أحمد الفيشاوي يجيب بكل صراحة ويصدم الكل بما قالة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن الفنانة التي يتمنى الزواج منها وذلك في لقاء سابق ببرنامج تلاتة في واحد الذي تقدمه شيماء سيف على قناة ONE.

وقدمت له المذيعة خيارات عدد من أسماء الفنانات بحال لم يكن متزوجات وبينهن غادة عادل وميريام فارس ومايا دياب، فتفوقت هيفاء على منافساتها في اللائحة.

وأعرب الممثل المصري احمد الفيشاوي، ابن النجمين فاروق الفيشاوي وسمية ألفي، عن حبه الشديد لـ هيفاء وهبي، مشيرا إلى أنه يتمنى الزواج منها بأي طريقة، وصرخ قائلا: "أنا عايز هيفاء وهبي جوزوهالي بقى حرام عليكو.. هموت واتجوزها بس هي ترضى بس".

وبالنسبة الى مواصفات فتاة أحلامه، قال الفنان أحمد الفيشاوي ان النجمة ميرفت أمين كانت فتاة أحلامه عندما كان صغيرًا حيث كانت تتمتع بوجه ملائكي وتشارك في أفلام كوميدية مع الفنان الراحل فؤاد المهندس.

على صعيد فني، أكد الفنان أحمد الفيشاوي على أنه لم يندم على أي دور فنى قدمه لأنه يختار أدواره بعناية فائقة، مشيرًا إلى أنه لا يقدم أي دور من أجل الأموال، ولكنه يظهر فى البرامج فقط من أجل الأموال.