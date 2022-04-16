شاهد .. أشرف زكي يكشف بكل جرآة حقيقة خروج محمد رمضان دون ملابس على المسرح.. ولهذا السبب تلعب روجينا زوجته دور البطولة !! (أسرار صادمة)

انت الان تتابع خبر أشرف زكي يكشف بكل جرآة حقيقة خروج محمد رمضان دون ملابس على المسرح.. ولهذا السبب تلعب روجينا زوجته دور البطولة !! (أسرار صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

حل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضيفاً في برنامج العرافة والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وتحدث خلال البرنامج عن سر تمثيل زوجته وتقديمها دور البطولة مع محمد رمضان، ووضح كذلك عن خلاف الفنانة سميرة عبد العزيز مع الأخير.

وقال أشرف زكي، إن الفنانة سميرة عبد العزيز تعرضت للخداع، وهي شخصية من الزمن الجميل، وزوجة أحد عمالقة الفن، وتألمت من الشائعة، حتى أثبت لها أن محمد رمضان يقدرها كثيرًا.

وأكد أشرف زكي: خلال تلك الفترة لم أتهم محمد رمضان بشيء، ولكن أكدت أنه سيتم اتخاذ موقف حال ثبوت شيء ضده.. واتضح أن هناك من انتحل صفته.



وعن خروج محمد رمضان عاريًا على المسرح، قال أشرف زكي بكل جُرأة: محمد رمضان له ما له، وعليه ما عليه، وهو فنان كبير، ومش صغير، ومهم وله قاعد جماهيرية، ولديه مسئولية والتزام، وأثق في التزامه.

ورد أشرف زكي على الاتهامات الموجهة ضده، بمجاملة محمد رمضان له، في مسلسل الأسطورة، بتقديم زوجته روجينا دور البطولة معه، قائلًا، إن مخرج مسلسل الأسطورة، وله الفضل بعد ربنا، على روجينا من أول مشاركتها معه في مسلسل سبق الإصرار حتى البرنس، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تدخل من محمد رمضان، مضيفًا: روجينا لها تاريخ، ومن الممثلات القلائل خريجة معهد الفنون المسرحية.