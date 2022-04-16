شاهد .. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك كم وصل عمر ’’إسعاد يونس‘‘ صاحبة السعادة ! دخلت سنّ الكهولة !!

انت الان تتابع خبر ستصاب بالصدمة بعد معرفتك كم وصل عمر ’’إسعاد يونس‘‘ صاحبة السعادة ! دخلت سنّ الكهولة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

لعلّ الكثير من محبي الفنانة المصرية الكبيرة إسعاد يونس يتساءلون عن العمر الحقيقي الذي وصلت إليه صاحبة السعادة.

والحقيقة أن الفنانة إسعاد يونس احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها الـ69، حيث ولدت صاحبة السعادة يوم 12 أبريل من عام 1950.

والفنانة حاصلة على بكالوريوس "معهد الإرشاد السياحي" في عام 1972 وعملت كمذيعة ب«إذاعة الشرق الأوسط».

الفنانة هي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفياً في "مؤسسة روز اليوسف".

عملت إسعاد يونس في بداية حياتها العملية كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط الشهيرة خلال عقود القرن المنصرم.

وتربت في أسرة مثقفة تهتم بالفن والصحافة ولدها ضابط بالجيش وكاتب صحفي وأستاذها بالمدرسة شقيق الكاتبة لميس جابر وصلاح ذو الفقار صديق والدها، تنقلت بين السينما والدراما والبرامج التليفزوينة، وسنتعرف على ابرز المحطات فى حياتها.