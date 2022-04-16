شاهد .. لهذا السبب المخفي قبل النجم فان دام المشاركة في برنامج رامز موڤي ستار ! وأخيراً ظهرت الحقيقة للعلن !!

انت الان تتابع خبر لهذا السبب المخفي قبل النجم فان دام المشاركة في برنامج رامز موڤي ستار ! وأخيراً ظهرت الحقيقة للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

الممثل البلجيكي جان كلود فان دام هو الفنان الذي كان حلقة الوصل بين البرنامج والضيف في برنامج رامز موڤي ستار، ومشاركة فان دام في برنامج عربي مثابة مفاجأة وإحدى وسائل الجذب الحقيقية، حيث لم يتوقع الضيوف أن يشارك فاندام في المقلب.

بعد أن عرف الناس بمشاركة ممثل الهوليوود فان دام بدأ المتابعون بعدها في البحث عن الشي الذي جعله يقبل المشاركة في برنامج مقالب عربي حيث وان الجميع يعرف ثروته الكبيرة وان السبب ليس المال.

كشفت مصادر لبعض المواقع الالكترونية، أن المفاوضات بدأت بين الهيئة العامة للترفيه السعودية، وقنوات MBC من جهة، والوكالة الممثلة للنجم فاندام، من جهة أخرى وسافر المستشار ترك آل شيخ مع رامز جلال، وتم عرض الأمر على فاندام، الذي رحب بالفكرة، خاصة أنه لا يعمل منذ فترة.

وكانت ردود أفعال الجماهير حزينة بعد معرفتهم أن سبب قبوله المشاركة هو وقوفه عن العمل منذ فترة، حيث عبروا عن استيائهم من هذا الأمر حيث وهو يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج تدور في التواصل مع الضيف عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تسويق النجوم، وإخباره أنه مرشح للعمل والمشاركة في الجزء الثاني من سلسلة لأحد الأفلام العالمية، التي تتعرض لفكرة وجود ممثلين بلبس مختف مرتديين أقنعة مصنوعة خصوصاً لهذا العمل، وبعد ذلك تقوم الشركة الوسيطة بإرسال فيديو 25 ثانية يظهر به فان دام معلناً سعادته بمشاركة الضيف، ويذكر اسمه فتزيد ثقة النجم ويتم توقيع العقود، وفي الصحراء يتم الانفراد بالضيف.

ويقوم النجم بتمثيل مشهد مع فان دام، ويحضر للتصوير من فوق جسر عالٍ ويقع من فوقه بعد مواقف محرجة ومرعبة وكثيرة، ثم يظهر وكأنه يسقط في بحيرة وبها تماسيح كثيرة في مشهد مرعب.