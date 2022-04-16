شاهد .. أنتشار أول صورة للفنان العراقي ’’كاظم الساهر‘‘ برفقة زوجته الراحلة قبل 40 سنة.. لن تصدق كيف كان شكلهما !! (اتفرج)

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انت الان تتابع خبر أنتشار أول صورة للفنان العراقي ’’كاظم الساهر‘‘ برفقة زوجته الراحلة قبل 40 سنة.. لن تصدق كيف كان شكلهما !! (اتفرج) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)
بعد وفاتها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة بالأبيض والأسود للفنان العراقي كاظم الساهر وزوجته الراحلة عروبة الساهر من حفل زفافهما .
وجاء تداول هذه الصورة عقب إعلان كاظم الساهر عن وفاة زوجته السابقة وأم ولديه (وسام وعمر ) الشهر الماضي.
فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع إنستجرام : ” إنّا لله وإنّا اليه راجعون .. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله .. الفاتحة ” .
كما أعلن في وقت لاحق عن أنه نتيجة هذه الظروف سيتم تأجيل حفلاته التي كان من المقرر إقامتها في أمريكا وكندا .
فقال في تغريدة له : ” بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر ” .
وتابع : ” يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقًا أو طلب استرداد كامل المبلغ .. شكرًا لتفهمكم ” .
يذكر أن السيدة عروبة الساهر هي إبنة عم الفنان كاظم الساهر أيضا وكانا قد تزوجا في نهاية السبعينات إلا أن هذا الزواج لم يستمر وانفصلا في عام 1996 .
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