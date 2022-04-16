شاهد .. مشهورة سعودية تضع شرط واحد لزواجها.. مهري أن يفعل زوجي هذا الأمر معي كل ليلة !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر مشهورة سعودية تضع شرط واحد لزواجها.. مهري أن يفعل زوجي هذا الأمر معي كل ليلة !! (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)
فاجأت الكاتبة السعودية أمل الحربي الجميع بطريقة اجابتها عن سؤال حول المهر الذي ستطلبه إذا عُرض عليها الزواج. مشيرة إلى أن المهر سيكون شرطا من أجل الموافقة على الزواج.
وأوضحت خلال مقابلتها مع برنامج “مراحل” المذاع على قناة SBC أن المهر الذي ستطلبه هو أن:” الزوج ينام في غرفة وهي في غرفة أخرى.”
وتابعت: “ما أقدر أصحى وأحد جنبي.. عندي أزمة وجودية إذا صحيت من النوم”.
وأضافت موجهة حديثها لمقدم البرنامج علي العلياني: “أبصم لك اللي اخترع الزي السعودي من أجل أن يجعل الحوار قائم بين المرأة والرجل”. لافتة إلى أن أحد جوانب هذا الحوار مثل قول الرجل “وين الشماغ.. جبتي الطاقية “. وتابعت: “ثوب ولون أبيض.. قمة التعقيد”.
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