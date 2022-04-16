شاهد .. أخطاء فادحة في مسلسلات رمضان 2022 لم يلاحظها أحد.. الصدمة الكبرى ما فعل محمد رمضان ودينا الشربيني !! (اتفرج الفيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

حفلت مسلسلات رمضان 2022 بالعديد من الأخطاء والهفوات التي وقع فيها المخرجون والنجوم، واجتهد الجمهور في التقاطها من وسط المشاهد الدرامية.

وفي هذا الفيديو نرصد لك أبرز الأخطاء والعثرات من عدة مسلسلات خلال شهر رمضان 2022.