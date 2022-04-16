شاهد .. لأول مرة.. الممثل شهاب جوهر يكشف أمام الملأ قيمة مهر زواجه من إلهام الفضالة.. والأخيرة مصدومة !!

انت الان تتابع خبر لأول مرة.. الممثل شهاب جوهر يكشف أمام الملأ قيمة مهر زواجه من إلهام الفضالة.. والأخيرة مصدومة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الممثل الكويتي شهاب جوهر عن قيمة مهر زواجه من الممثلة إلهام الفضالة، وتطرق الثنائي للحديث عن كواليس زواجهما وقصة حبهما بمعلومات جديدة لم يذكراها من قبل.

وذكر جوهر أنه دفع قيمة المهر المتعارف عليه في الكويت والتي تقدر بـ 6 آلاف دينار وتشتمل الشبكة، بما يعادل (19722) دولارًا أمريكيًا.

وأضاف الفنان الكويتي في تصريحات لبرنامج ”مراحل“الذي يقدمه علي العلياني أنه وإلهام لم يكتبا قيمة المؤخر في عقد الزواج بل اتفقا بأن تكون قيمته حج لبيت الله.

من جهتها؛ تطرقت بطلة مسلسل ”أمينة حاف 2“ في حديثها إلى كواليس زواجها من شهاب جوهر، مشيرة إلى أنها كانت منفصلة ولكنها لم تعلن طلاقها، لأنها لا تريد الخوض في حياتها الخاصة.

وأضافت إلهام الفضالة أنه تم تسريب خبر زواجها من شهاب جوهر، إلى وسائل الإعلام، الأمر الذي تسبب في إفساد حفل زفافهما، لافتة إلى أنها كانت تحضّر مفاجأة في حفل زفافها بالإعلان عنه في موقع تصوير مسلسلهما.

وأوضحت الفضالة أن حفل زفافها ألغي بعد تسريبه رغم أنها جهّزت زفة بتقنية جديدة مكتوبة باسمها، وكانت تجهز لحفل مفاجئ وكبير، ولكنهما في النهاية قررا الاحتفال معا.

عاد زوجها شهاب جوهر وأوضح أنه لم يستغل الضجة التي حدثت حول زواجهما ولم يرد على المتطفلين والذين تدخلوا في حياتهم الخاصة، ولم يعلق على الأمر حتى الآن، لافتًا إلى أنه انجذب إلى إلهام الفضالة فور علمه أنها منفصلة، وشعر في تلك اللحظة أن ”قلبه رق إليها“.

أما إلهام الفضالة؛ فأكدت أنها تحب الاستقرار، وشعرت بذلك مع شهاب جوهر وأنها أحبته فور الزواج منه، وتغزلت به على الهواء وقالت إنه رجل حقيقي ولديه شهامة ونخوة.

وأوضحت النجمة الكويتية أنها تواصلت مع شهاب الجوهر في كواليس تصوير مسلسل ”أمينة حاف“، وكان يعاملها بأدب شديد ويناديها بـ“أم فجر“، وقال لها إنه علم أنها انفصلت، وبعدها طلب مقابلتها وطلب منها الزواج على الفور، وهو الأمر الذي فاجأها، ولم ترد عليه وقتها، وطلبت منه التفكير في الأمر ومراجعة حياتها الأسرية قبل الموافقة على الارتباط