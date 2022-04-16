شاهد .. أسرار صادمة عن الفنانة مايان السيد ضيفة برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘.. اتهمت متابعيها باتهام خطير !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة عن الفنانة مايان السيد ضيفة برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘.. اتهمت متابعيها باتهام خطير !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

أستضاف الفنان رامز جلال في حلقة الليلة من برنامج رامز موفي ستار الفنانة الشابة مايان السيد، في حلقة تعرضت فيها للكثير من المُغامرات.

وتعتبر مايان السيد فنانة جميلة، صاحبة روح وجمال وحضور قوي حسب وصف بعض الجماهير، جعلت من نفسها ممثلة لها اسم كبير رغم تجاربها القليلة، أحبها الجمهور بطريقة أجبرت الجميع على احترامها ووضعها في مكان الفنانة المثالية.

الجدير بالذكر ان الفنانة مايان تعرضت حسب وصفها إلى "التنمر" من قبل المتابعين ورواد السوشيال ميديا، بعدما قالوا إنها تتعمد إظهار إبطها لحظات قيامها بالتقاط صور شخصية لها.

وقامت مايان السيد، بالرد على متابعيها، عبر صفحتها على تويتر قائلة: "انا حرة، ارفع دراعي انزل دراعي. انا حرة. انا مليش دعوة بعقدكوا و مليش دعوة ب تريقتكوا و مليش دعوة ب تفكيركوا الجنسي ب "باطي" ربنا يشفي. كان لازم ارد".

مما اثار سخط الجماهير من ردها الذي لم يسبق لفنانة ناشئة مثلها وان هذه الطريقة غير لائقة مشيرين الى انه لا يعكس صورة جيدة عنها.