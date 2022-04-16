شاهد .. إيه حكايتك مع الرجالة الكبار؟.. الفنانة إلهام شاهين إحمر وجهها وأجابت بجرأة صادمة ودون ذرة خجل !!

انت الان تتابع خبر إيه حكايتك مع الرجالة الكبار؟.. الفنانة إلهام شاهين إحمر وجهها وأجابت بجرأة صادمة ودون ذرة خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

أجابت الفنانة الهام شاهين خلال استضافتها في الجزء الثاني من برنامج العرّافة عن سؤال محرج بخصوص سر تفضيلها الزواج ممن يكبرونها في السن مجيبةً بكل جرأة ودون خجل عن سؤال إيه حكايتك مع الرجالة الكبار؟ بعد احمرار وجهها.

إلهام شاهين أجابت بالقول: "عشان أنا بحب العقل الكبير والشخص الناضج، ولما تزوجت في العشرينيات كنت أحب أن يكون الرجل في الخمسينيات".

وأضافت دون خجل: "بحب عقل الراجل وإنه يبقى قوي ومسؤول وناضج وأعمله حساب، وعشان كده لم أنجذب إلا للرجل الخمسينين عندما كنت في العشرينيات".

كما واعترفت أنها تعيش قصة حب بالقول: "طول عمري بحب ومبعرفش أعيش من غير قصة حب... عموماً أنا مبحبش العيال الصغيرة".

وختمت: أحب الراجل الناضج المستقر الهادئ والمفكر، أما الشاب الصغير فيفتقر إلى هذه الأشياء... أنا مش عايزة راجل صغير أتنطط معاه وأروح الديسكو، أنا مش بتاعة الكلام ده، لكن أنا بحب أقعد قعدة رومانسية".