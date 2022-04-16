شاهد .. سألوا نجم برنامج رامز موفي ستار’’فاندام‘‘ عن رأيه الصريح في الفنان محمد رمضان.. فصدم الجميع بما قاله !!

انت الان تتابع خبر سألوا نجم برنامج رامز موفي ستار’’فاندام‘‘ عن رأيه الصريح في الفنان محمد رمضان.. فصدم الجميع بما قاله !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثار إعلان تلفزيوني سابق يجمع بين الممثل المصري المثير للجدل محمد رمضان ونجم أفلام الأكش العالمي جان كلود فان دام جدلًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأجر الفلكي الذي تقاضاه الممثلين رمضان وفان دام للظهور في هذا المقطع الإعلاني القصير.

ولم يغب عن رواد مواقع التواصل الاجتماعي السخرية من الإعلان وانتقاده؛ بعد ظهور بطل أفلام الحركة العالمي فان دام في عدد من المشاهد واللقطات وهو يتعرّض للضرب على يد رمضان.

وفسّر المتابعون هذه المشاهد بأنّها استهتار واستهزاء بالنجومية العالمية الكبيرة للممثل فان دام.

وعقب تعاونهما في الإعلان التلفزيوني وجه فان دام رسالة إلى محمد رمضان عبر موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي قال فيها إن النجم المصري ممثل عظيم صاحب وجه حسن وجسم لائق، يمكن العمل سويا في الفترة المقبلة.

وقبل عرض الإعلان التلفزيوني في أو أيام شهر رمضان 2019 أصدر فان دام تعليقا طريفاً قال فيه: “لقد قطعت كل هذه المسافة الطويلة إلى مصر لكي أُرى محمد رمضان من هو “نمبر وان” الحقيقي”.