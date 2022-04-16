شاهد .. الراقصة فيفي عبدة تغطي صدرها بيديها فقط في أقوى مشهد فاضح فجر غضب المصريين !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الراقصة فيفي عبدة تغطي صدرها بيديها فقط في أقوى مشهد فاضح فجر غضب المصريين !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة المصرية القديرة فيفي_عبده صورةً لها. أطلّت بفستان أحمر جميل. إطلالتها بدت مميزة بعدما خسرت الكثير من الكيلوغرامات بالفترة الأخيرة، لتصبح أكثر رشاقةً من السابق. وضعت يدها فوق صدرها وكأنها تحاول إخفاءه عبر الفستان الذي بدا مفتوحًا من الأعلى. احترمت فيفي الجمهور الذي يتابعها ولم تظهر صدرها لترفع فستانها. رغم ذلك وكالعادة، لم تسلم من هجوم بعض المتطرفين الذين يشتمون الكبار مهما فعلوا وكيفما ظهروا ولو حتّى ارتدوا النقاب!

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