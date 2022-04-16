شاهد .. طلبوا من المنتج جمال العدل رأيه الصريح في ريهام حجاج.. لكن إجابته صدمت الكل ولم يتوقعها أحد !

انت الان تتابع خبر طلبوا من المنتج جمال العدل رأيه الصريح في ريهام حجاج.. لكن إجابته صدمت الكل ولم يتوقعها أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

قال المنتج جمال العدل، إن مسلسل يوتيرن ليس أول مسلسل ينتجه للفنانة ريهام حجاج، موضحًا أنها كانت إحدى بطلات مسلسل سجن النسا.

وأضاف جمال العدل في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "ريهام حجاج ممثلة شاطرة جدا وظُلمت في التجارب السابقة، ورهاني عليها كان السنة دي، ومبسوط منها، ممثلة شاطرة وهايلة ومذاكرة دورها وملتزمة، وشبه يسرا ونيللي كريم والشغلانة اللي احنا اتربينا عليها".

وتابع: "رهاني طلع مظبوط والحمد لله إنها كسرت الدنيا السنة دي"، وعما إذا استجابت لتعليماته في كواليس تصوير المسلسل، أوضح: "شغلانتنا مفيهاش تعليمات، لكن قواعد تربينا عليها، كأي مهنة أخرى".

وأردف جمال العدل: "ريهام حجاج جت على روحها أكثر من اللازم عشان تمحي عن نفسها الكلام اللي الناس كانوا بيقولوه عليها، ولو مكنتش شاطرة مكنتش هنتج لها، لكني فوجئت بلجان إلكترونية، لدرجة إن واحد قال إن أسوأ حاجة عملها في حياته إنه اشتغل مونتاج في مسلسل يوتيرن مع ريهام حجاج، ولا حد يعرفها في المسلسل، وده محدش يعرفه أصلا، لأن المونتاج الوحيد الموجود في المسلسل سيدة".

ومسلسل "يوتيرن" من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.