شاهد .. لن تصدق المبلغ الضخم الذي تقاضاه بيغ رامي عند فوزه بـ’’مستر أولومبياد‘‘ ! ثروة طائلة تكفيه مدى العمر !

انت الان تتابع خبر لن تصدق المبلغ الضخم الذي تقاضاه بيغ رامي عند فوزه بـ’’مستر أولومبياد‘‘ ! ثروة طائلة تكفيه مدى العمر ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

احتفظ النجم المصري الكبير وبطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي الملقب بـبيغ رامي، العام الماضي بلقب مستر أولمبيا اللقب الأكثر شهرة في كمال الأجسام للسنة الثانية على التوالي.

وتعد بطولة مستر أولمبيا" المنظمة من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، هي المنافسة الأولى والأبرز في مجال كمال الأجسام وتحظى بشهرة عالمية واسعة، كما أنها تقام بشكل سنوي وتقدر القيمة المالية المخصصة للمتنافس صاحب الصدارة بـ400 ألف دولار وهو المبلغ الخيالي مقارنة بالبطولات الأخرى والذي تقاضاه بيغ رامي.

النجم المصري كان قد توج بلقب البطولة لعام 2021، ضمن الحدث الذي استضافته مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأميركية متفوقاً على الأميركي براندون كاري وصيف عام 2019 ووصيف العام الماضي.

وممدوح السبيعي وشهرته "بيج رامي" من مواليد محافظة كفر الشيخ عام 1984. اهتم برياضة "كمال الأجسام" منذ الصغر ، وحرص على التواجد الدائم داخل الصالات البدنية بمحافظته لتكوين بنية عضلية وامتهن صيد وتجارة الأسماك.