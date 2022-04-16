شاهد .. الكابتن عمرو زكي يفجر مفاجأة بشأن زواج عرفي من منة فضالي.. ويعترف بكل جرأة بعلاقته السرية مع صاحبتها (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر الكابتن عمرو زكي يفجر مفاجأة بشأن زواج عرفي من منة فضالي.. ويعترف بكل جرأة بعلاقته السرية مع صاحبتها (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/16 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الكابتن عمرو زكي، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، العديد من الجوانب الشخصية في حياته وذلك خلال ظهور تليفزيوني قبل ساعات.

وقال الكابتن عمرو زكي، خلال لقائه ببرنامج "سابع سما" مع الإعلامية راغدة شلهوب، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إن الفنانة منة فضالي أول من عرفها في حياته، لافتًا إلى أنه دائمًا يرتبط اسمها معه بوجود علاقة، مؤكدًا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.

وأشار إلى أنه انزعج من تداول صورة له هو ومنة فضالي بالمواقع والبرامج الرياضية من عيد ميلادها، متابعًا: "أنا صديق خطيبها، وأنا كنت في التمرين جه خدني وروحنا جيبنا الهدية، وأقولك حاجة محدش يعرفها أنا كنت مرتبط بصحبتها ممثلة بردة، أنا حياتي في النور".

وأكد أن أهله رفضوا أن يرتبط بممثلة، مشيرًا إلى أنه يفضل الست التي تعمل ولديها موهبة، ولكن كانت هناك تحفظات من والده تتوافق مع شخصيته، متابعًا: "لو في مشهد تمثيلي وحد بيحضنها لا طبعًا مقدرش، أنا غيور على الحاجة اللي بحبها".